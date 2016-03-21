Копирайтер на тему искусственного камня

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Закрыт6 заявок195 просмотров

Необходимо создать описание к моделям искусственных камней на сайте.

Строительная тематика Искусственный камень и облицовка дома

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Оплата 30р/1000 збп

Всего порядка 30 позиций

9 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров