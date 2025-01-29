Копирайтер на удаленную работу

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Закрыт15 заявок134 просмотра

В компанию по банкротству требуется копирайтер на удаленную работу, с опытом. Необходимо создавать цепляющие текста, а не просто статьи. Изначально подскажем нюансы нашей ниши - но в последующем необходимо чтобы человек сам включился в работу. План 8 статей в месяц.

Написание статейНаписание текстов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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