В компанию по банкротству требуется копирайтер на удаленную работу, с опытом. Необходимо создавать цепляющие текста, а не просто статьи. Изначально подскажем нюансы нашей ниши - но в последующем необходимо чтобы человек сам включился в работу. План 8 статей в месяц.