Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Для виконання завдання потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
Копирайтер на удаленную работу
В компанию по банкротству требуется копирайтер на удаленную работу, с опытом. Необходимо создавать цепляющие текста, а не просто статьи. Изначально подскажем нюансы нашей ниши - но в последующем необходимо чтобы человек сам включился в работу. План 8 статей в месяц.
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