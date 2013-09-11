Копирайтер-переводчик (англ. язык)

На постоянную работу требуется копирайтер с хорошим знанием английского языка, в т.ч.его разговорной американской разновидности. Важно знание тонкостей языка, идиоматики. График гибкий, оплата по вебмани.

Обязанности:

- перевод и написание с нуля текстов для сео. Тексты общетематические, без всяких там технических терминов.

- написание комментариев к постам (осмысленных, с вашей точкой зрения)

Заинтересованным просьба выполнить простенькое тестовое задание — перевод на разговорный английский

1) Я тоже не люблю молоко.

2) Вы хотите, чтобы мы это записали?

3) Если мне кто-то подарит книжку, я попрошу его почитать ее мне.

К заявке просьба приложить перевод этих 3-х предложений на английский и желаемую ставку оплаты за 1000 збп. Без этого заявка не будет рассмотрена.

Спасибо!