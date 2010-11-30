Копирайтер / pr-менеджер на полставки

Требуется копирайтер/pr-менеджер для

создание текстов для сайта

освещения деятельности компании

организация PR активности (конкурсы, скидочные кампании, тематические статьи, исследования и т.п.)

Тематика - продвижение сайтов seo-сервисы, реклама в интернет, важно быть в теме.

Нужно будет достаточно глубоко погрузиться в тематику и жизнь компании, часто говорить с нами по skype.

в предложении жду стоимость в месяц за полдня.