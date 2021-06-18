Копирайтер/рерайтер в ресторан грузинской кухни

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Закрыт21 заявка1294 просмотра

Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе.

Обязанности:

  • Рерайт описаний разнообразных блюд из меню
  • Составление и написание описаний для собственных товарных позиций компании
  • Составление описаний для разделов меню
  • Написание новостей компании, обзоров и других материалов
Требования:
  • Опыт работы контент-редактором/копирайтером/рерайтером не менее 2-х лет
  • Желание писать по теме грузинской кухни и интерес к данной теме
  • Грамотность
  • Минимальное понимание SЕО и умение писать грамотно составленный текст
Условия:
  • Работа на УДАЛЁНКЕ, но постоянная обратная связь с офисом, оплата сдельная
  • Рерайт описаний производителей - 70руб./1000 символов + копирайт 120руб./1000 символов (обзоры, новости, анонсы, презентации товаров)
Необходимо выполнение тестового задания!
4 года назад
mironych
Артем 
42 года
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