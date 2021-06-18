Здравствуйте. Нужно наполнять и вносить правки, дополнения, обновления на сайте энциклопедии компании. Компания инвестиционной тематики. В компании необходимо хотя бы немного разобраться. Но, если вы умеете искать инфу в сети, тоже ...
Копирайтер/рерайтер в ресторан грузинской кухни
Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе.
Обязанности:
- Рерайт описаний разнообразных блюд из меню
- Составление и написание описаний для собственных товарных позиций компании
- Составление описаний для разделов меню
- Написание новостей компании, обзоров и других материалов
- Опыт работы контент-редактором/копирайтером/рерайтером не менее 2-х лет
- Желание писать по теме грузинской кухни и интерес к данной теме
- Грамотность
- Минимальное понимание SЕО и умение писать грамотно составленный текст
- Работа на УДАЛЁНКЕ, но постоянная обратная связь с офисом, оплата сдельная
- Рерайт описаний производителей - 70руб./1000 символов + копирайт 120руб./1000 символов (обзоры, новости, анонсы, презентации товаров)
Заявки фрилансеров
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