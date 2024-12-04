Копирайтер / Сценарист / Контент-маркетолог для телеграм канала

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Закрыт3 заявки41 просмотр

Я ищу копирайтера / сценариста / контент-маркетолога для работы с телеграм каналом на 70.000 человек.

Необходимо писать на тему отношений и знакомств для мужской аудитории, избегая пикапа и эзотерики.

Важен опыт в копирайтинге от 1 года и создание контента для телеграм каналов, особенно в теме отношений.

Требуется высокая ответственность, соблюдение дедлайнов и высокий уровень владения русским языком.

Мы предлагаем фиксированную зарплату по итогам собеседования, возможность расширения зоны ответственности и удаленную работу в крупной мужской школе по отношениям.

TelegramНаписание сценариевНаписание текстов
5 месяцев назад
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Игорь
 
48 лет
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3 месяца назад
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Наталья
 
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