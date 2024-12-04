Я ищу копирайтера / сценариста / контент-маркетолога для работы с телеграм каналом на 70.000 человек.

Необходимо писать на тему отношений и знакомств для мужской аудитории, избегая пикапа и эзотерики.

Важен опыт в копирайтинге от 1 года и создание контента для телеграм каналов, особенно в теме отношений.

Требуется высокая ответственность, соблюдение дедлайнов и высокий уровень владения русским языком.

Мы предлагаем фиксированную зарплату по итогам собеседования, возможность расширения зоны ответственности и удаленную работу в крупной мужской школе по отношениям.