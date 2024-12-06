Копирайтер в команду Nastya Docs

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок75 просмотров

Я ищу опытного копирайтера для работы в команде Nastya Docs.

Наша ниша — финансы и инвестиции.

Основные задачи включают работу с email-текстами, сайтами и другими текстовыми задачами.

Требуется опыт работы копирайтером, грамотный русский язык и наличие портфолио из нескольких работ.

Условия работы удаленные, уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.

Для отклика пишите в личные сообщения с текстом "Копирайтер".

Написание текстов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-5
Копирайтинг
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Светлана
 
39 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
5 месяцев назад