Копирайтер в сфере бизнеса, недвижимости и IT

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Открыт8 заявок26 просмотров

Ищу креативного копирайтера с опытом в сфере бизнеса, недвижимости и IT для работы над проектами. Главное, чтобы у кандидата был опыт в данной области и подходящий креативный подход к работе.

день назад
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