Требуется копирайтер для написания текстов по внутренней оптимизации сайта. Работа будет основана на четком плане действий, который будет предоставлен. Ожидаются предложения с указанием цены.
Копірайтер зі знанням італійської мови в онлайн-школу
Привіт! Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.,
Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.
Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak/) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.
Шукаємо копірайтера зі знанням італійської мови в онлайн-школу.
Потрібна відповідальна людина, яка могла б:
- писати емейли на тему манікюру італійською мовою
- писати пости в соцмережі
- редагувати рекламні тексти або перекладати їх з української на італійську мову
Вимоги:
- знання італійської мови на високому рівні
- досвід копірайтингу
Графік роботи вільний, неповна зайнятість
Оплата погодинно (100-150 грн/год) або за текст
Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:
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