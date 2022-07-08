Копірайтер зі знанням італійської мови в онлайн-школу

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Закрыт4 заявки597 просмотров

Привіт! Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.,

Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.

Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak/) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.

Шукаємо копірайтера зі знанням італійської мови в онлайн-школу. 

Потрібна відповідальна людина, яка могла б:

- писати емейли на тему манікюру італійською мовою

- писати пости в соцмережі

- редагувати рекламні тексти або перекладати їх з української на італійську мову

Вимоги:

- знання італійської мови на високому рівні

- досвід копірайтингу

Графік роботи вільний, неповна зайнятість

Оплата погодинно (100-150 грн/год) або за текст

Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:

https://forms.gle/hx1rBhXj3YSNYspK7 

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