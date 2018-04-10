Копирайтеры на тематику мобильных телесистем

Необходимо сделать копирайтинг текста https://itc.ua/articles/obzor-dell-new-xps-13-2018/ уникальность 60% по text.ru и поправить текст не от имени редакции, а со стороны описываем про серию 9370 что нового! но не пишим что в редакцию попал такая модель..... Исполнителя выберу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.
РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.
Тематика - Мобильные телесистемы
Обязательные условия - вы живете в России, у вас есть доступ к телефонному номеру МТС. Основная работа будет проходить по офф. сайту mts.ru
Предпочтения опытным людям, но рассматриваем и новичков. Если вы чувствуете что это ваше, не стесняйтесь оставляйте заявки, рассматриваем всех кандидатов.
Размер одной статьи 5-6k . Итого 50-60k на человека.
Оплата - 50 рублей за 1000 знаков.
Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье.
Еще раз повторюсь я ищу людей готовых РАБОТАТЬ, все условия я создам
Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Ищем эксперта в мед.тематике для: 1. Подготовки плана (структуры) 100 статей медицинской тематике (стрессовые состояния); 2. Проведение экспертизы написанных авторами статей (соответствие действительности и раскрытие темы). Редактуру и корректуру делать не нужно. Примерный объем 1 статьи – около 6 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Задача[/b]: написать описания 15 товаров для каталога продукции (строительные материалы: профнастил, металлочерепица, водосточные системы и т.д.) [b]Объем текста[/b]: от 2500 до 3500 знаков. [b]Цель текста[/b]: Продать товар и продвинуть сайт в поисковых системах. [b]Дополнительная информация[/b]: Текст должен быть разделен на абзацы, ...Закрыт6 лет назад
Нужно написать один текст, в который будут в нужных местах вставляться ключевые слова. Этот текст будет размещаться сразу в большом количестве категорий. Т.е. текст должен быть абстрактным, в нём не нужно писать про какой-то именно ...Завершен6 лет назад
- $3
Добрый день. Требуется написать статью-описание программы (VPN клиент для безопасного серфинга в сети интернет). В статье отразить вопросы: 1) Описание программы, для чего она. 2) Основные возможности программы. 3) Преимущества и недостатки программы 4) Инструкцию по установке с изображениями (изображения приложить). 5) ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Требуется написание статьи для блога интернет-магазина / https://budcraft.ua Тематика / Инструменты и оборудование. Объем текста / 3000 сбп. Оплата / $3,5 за текст. Есть подробное письменное ТЗ по запросу. Возможно сотрудничество на постоянной основе.Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте есть каталог с фото и техническими характеристиками, но нам нужен продающий сео контент. Поэтому есть необходимость в услугах копирайтера со складным слогом). В общем уникальность 100%, объем 1,5 тысячи збп., в каждый текст ...Завершен6 лет назад
Нужно написать 9 SEO текстов для сайта кредитования населения.Завершен6 лет назад
Требуется написание статьи на тему форекс и торговых стратегий.Завершен6 лет назад
тексНаписать интересный и конкретный текст про фотосъемку блюд на 1500 символов Срок до 20.00 этих двух страниц седлать одно целое, единое. [url=http://fotogora.ru/?p=10093]http://fotogora.ru/?p=10093[/url] [url=https://www.fotomenu.su/food-foto-price]https://www.fotomenu.su/food-foto-price[/url] Только конкретика.Если что цены, мы можем поменять. О структуре работе не нужно писать, а писать о том, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад