Копирайтеры на тематику мобильных телесистем

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На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.

Тематика - Мобильные телесистемы

Обязательные условия - вы живете в России, у вас есть доступ к телефонному номеру МТС. Основная работа будет проходить по офф. сайту mts.ru

Предпочтения опытным людям, но рассматриваем и новичков. Если вы чувствуете что это ваше, не стесняйтесь оставляйте заявки, рассматриваем всех кандидатов.

Размер одной статьи 5-6k . Итого 50-60k на человека. 

Оплата - 50 рублей за 1000 знаков.

Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье.

Еще раз повторюсь я ищу людей готовых РАБОТАТЬ, все условия я создам

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.

6 лет назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
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