Копирайтинг и рерайтинг на различные тематики

Нужен качественный и в то же время недорогой рерайтинг и копирайтинг. Различные тематики. Основное требование - грамотность и начитанность. Приветствую новичков, кто хочет научиться и немного подзаработать, ибо для профессионалов мои расценки покажуться смешными. Сразу предупреждаю, платить много не буду. Жду заявок сюда с указанием Вашей цены, каких-либо примеров (если нет - то дам тестовое задание) и обязательно icq. Ибо по мылу договариваться времени много.

Всем спасибо.