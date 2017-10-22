Копирайтинг и рерайтинг статей на тематику покер

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки244 просмотра

Компании ООО "Креацепт" (белорусский филиал) требуется копирайтер на удаленную работу для копирайта и рерайта SEO статей по теме покер. Расценки: 60 рублей за 1000 символов без пробелов (рерайтинг), 80 рублей за 1000 символов без пробелов(копирайтинг);

Отбор проводится по выполнению тестового задания

Оплата с помощью Webmoney, Яндекс.Деньги или на карту Сбербанка.

Объем работ: ~20 статей для копирайта или рерайта от 3000 до 6000 знаков без пробелов под ключевые слова.

За подробностями обращайтесь по скайпу (seo-2.creacept), я онлайн с 10 утра до 18 вечера по будням по Московскому времени.

Обязательные требования к исполнителю:- Написание уникального текста на русском языке (от 95% глубокой проверки по Advego Plagiatus);

- Грамотность и умение грамотно излагать свои мысли;

- Строгое соблюдение сроков работ;

- Опыт трейдинга и понимание основных инструментов и понятий;

- Огромным плюсом будет наличие тематических статей в вашем портфолио.

8 лет назад
peshevichvasya
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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