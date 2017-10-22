Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Копирайтинг и рерайтинг статей на тематику покер
Компании ООО "Креацепт" (белорусский филиал) требуется копирайтер на удаленную работу для копирайта и рерайта SEO статей по теме покер. Расценки: 60 рублей за 1000 символов без пробелов (рерайтинг), 80 рублей за 1000 символов без пробелов(копирайтинг);
Отбор проводится по выполнению тестового задания
Оплата с помощью Webmoney, Яндекс.Деньги или на карту Сбербанка.
Объем работ: ~20 статей для копирайта или рерайта от 3000 до 6000 знаков без пробелов под ключевые слова.
За подробностями обращайтесь по скайпу (seo-2.creacept), я онлайн с 10 утра до 18 вечера по будням по Московскому времени.
Обязательные требования к исполнителю:- Написание уникального текста на русском языке (от 95% глубокой проверки по Advego Plagiatus);
- Грамотность и умение грамотно излагать свои мысли;
- Строгое соблюдение сроков работ;
- Опыт трейдинга и понимание основных инструментов и понятий;
- Огромным плюсом будет наличие тематических статей в вашем портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1300Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать тексты для сайта штор. Описание каждого раздела+описание для главной страницы сайта. Объем текстов примерно по 2500/3000 знаков За 1000 знаков 45р. Около 30 статей. Статьи должны содержать поисковые ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать тест кейсы на английском для небольшого мобильного приложения . Срок 2 дня. Бюджет 3000грнКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Тема: косметика Объем: 2к+Завершен8 лет назад
- $3
Нужно написать уникальный (по text.ru) текст на английском. Можно рерайт. Объём 3000 символов. Тему выбирайте сами, но она должна быть связана с IT/технологиями/наукой и т.д.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Требуется грамотный копирайтер Нужно написать небольшую статью, меньше 1800 знаков.Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу исполнителя для написания текстов по определенной теме. Предлагаю список тем, по которым мне нужен текст, исполнитель выбирает тему по своему вкусу и в соответствии со своими возможностями и интересами (например, История Египта (интересный эпизод), ...Завершен8 лет назад
Оставить 10 положительных отзывов на сайтах стоматологических услуг(zoon.ru, otzovik.com, www.startsmile.ru и тд.)Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу креативного копирайтера. На сайте (в разработке) по оказанию услуг электромонтажа предусмотрена героиня, для которой нужны реплики (короткие фразы) (93, одна из них в качестве приветствия (300-500 знаков) на главной странице). Реплики должны "улыбнуть" пользователя ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо написать статью на тему: "современные стрессы". Требования к статье: Уникальность 100% (проверка уникальности на сайте https://text.ru/antiplagiat)100% грамотностьСтатья должна быть полезной для читателя, информационнойРазмер статьи не менее 4000 зн. без пробеловПридумать оригинальное ...Закрыт7 лет назад