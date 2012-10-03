Копирайтинг "Мобильные приложения для Android"

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Закрыт13 заявок152 просмотра

Требуется регулярное написание текстов, рерайт.

Тексты для сайта приложений для мобильных телефонов: описания функционала программ, геймплея игр, виджетов, обоев.

Рерайт новостей, связанных с ОС Android.

Исполнитель должен быть знаком с тематикой, иметь опыт использования устройств на платформе Android

Android
13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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