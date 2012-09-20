Копирайтинг на массажную тематику

Всего 3 статьи:

1.Ароматестирование( в основе статьи должна лежать арома- терапия и арома- психология, на этих знаниях мы проводим свой арома- тест для клиентов. Ещё добавьте в эту статью инфо по маслам, что мы используем:

MEDICAL COLLAGENE 3D, базовые- оливковое, кунжутное и миндальные масла, не вызывающие аллергии. Для детского оздоровительного массажа мы используем масло BUBCHEN- Германия, специально созданное для детской кожи.

2.Статья о пользе гавайского массажа. Это, Ломи-Ломи.

3. Статья о пользе массажа для лиц пожилого возраста на дому и в студии.

Каждая примерно на 2500 знаков.