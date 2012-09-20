Нужны рерайтеры, новичков всему научу. Исходники обычно предоставляю. Возможны любые объемы на постоянной основе, которые можете делать. Стоимость не высокая, предпочтение отдается наиболее дешевым предложениям, поэтому предлагайте. ...
Копирайтинг на массажную тематику
Всего 3 статьи:
1.Ароматестирование( в основе статьи должна лежать арома- терапия и арома- психология, на этих знаниях мы проводим свой арома- тест для клиентов. Ещё добавьте в эту статью инфо по маслам, что мы используем:
MEDICAL COLLAGENE 3D, базовые- оливковое, кунжутное и миндальные масла, не вызывающие аллергии. Для детского оздоровительного массажа мы используем масло BUBCHEN- Германия, специально созданное для детской кожи.
2.Статья о пользе гавайского массажа. Это, Ломи-Ломи.
3. Статья о пользе массажа для лиц пожилого возраста на дому и в студии.
Каждая примерно на 2500 знаков.
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