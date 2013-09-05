Копирайтинг на нем, анг и укр языках

Уважаемые господа! Требуется сделать рерайт дипломной работы по теме: Борьба с оборотом наркотиков! На данный момент оригинальность 40% нужно сделать не ниже 65-70% Срок: 03.09.2013 до 10.00 Жду ваших предложений Кого заинтересует диплом вышлю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности отправлю исполнителю. Тексты на медицинскую тематику. Подробности в приватной беседе
- Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен человек для написания рерайта по моим исходникам. Темы бывают разные: от туризма до авто со стройкой. Работу необходимо делать 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходные отдыхаем. Ключевых слов нет. Просто текст, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Предлагаю сотрудничество рерайтерам, которым нужна постоянная работа. Исходники предоставляются. Тематики разные. Также рассматриваю предложения от новичков. Возможно обучение (при наличии способностей к изложению:)) План — 7–8 тыс. зн. в день. Умение писать изложение, а не построчный синонимайзинг. Стоимость ДО ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно 5 сео текстов по 2тыс знаков Ключевые слова: 1. Сайдинг 2. Сайдинг Магнитогорск 3. Сайдинг цена 4. Монтаж сайдинга 5. Купить сайдинг 6. сайдинг +в магнитогорске цены 7. Профнастил 8. Профнастил цена 9. Купить профнастил 10. монтаж профнастила 11. металлочерепица 12. металлочерепица +в магнитогорске 13. цена металлочерепицы 14. монтаж металлочерепицы 15. Металлочерепица в магнитогорске цена 16. куплю металлочерепицу 17. профилированный лист 18. водосточная система 19. сайдинг виниловый 20. сайдинг металлическийКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать описание для странички с магазином. Описание должно отражать суть самого магазина и быть полезным покупателю. 2000 символов, без пробелов. Требуемая уникальность: 90% Оплата 35 рублей за 1000 символов. Всего нужно 13 статей. Указывать точные вхождения ключевые слов ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 4 статьи по 3000 символов каждая, уникальностью не меньше 95 %. Оплата 30 руб./тыс. символов. Сроки выполнения - до 06.09.2013 г.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!! Специфика — ресурс позволяющий избавиться от причин своего стресса Необходим рерайт имеющейся статьи в 2 разных экземплярах. 1ый вариант продающая статья, рассказывающая о всех плюсах этого сервиса, чтобы человек прочитав ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток! Необходим постер комментариев на форум. Оплата стабильная, работы много. Обращаться в скайп или в лс.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужны описания около 200 товаров (китайская электроника). Я даю прайс с указанием наименования товаров и ссылки на сами товары в другом магазине (или просто список ссылок). В прайсе и на сайте - есть ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад