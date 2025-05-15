Ваши навыки SEO-копирайтинга на английском языке могут помочь в создании сильных статей на темы родов, материнства и послеродовой поддержки. Необходимо писать статьи объемом 1000–1500 слов, оформлять и публиковать их на сайте Squarespace, а также выбирать и подгонять изображения. Оригинальность текстов и внимание к деталям являются обязательными требованиями.