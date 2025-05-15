Копирайтинг (написание небольшой статьи о "Как спорт влияет на жизнь"К

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Открыт23 заявки212 просмотров

Задача - подготовить небольшой текст для статьи "Как спорт влияет на жизнь" 800-1500 символов. Главное - соблюдать орфографию и пунктуацию. Более подробные условия разъясним после отклика.

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