Копирайтинг о раскрутке сайтов, SEO и т.п.

Для продвижения данного видеокурса – http://strateg.clubprofi.com требуется написание 10-ти уникальных статей, не менее 3000 – 4000 знаков каждая, на тему раскрутки и оптимизации сайта. Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

Исполнителю предоставлю сам видеокурс, а так-же обсужу каждую статью отдельно.

Необходим опыт в написании подобных статей, а также, желательно, личный опыт в продвижении сайтов.

Первая статья испытательная.

Выслушаю предложения по оплате, рассмотрю образцы Ваших работ.