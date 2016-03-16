Задачи: Необходимо написать 10 новостей о том, что получены охранные документы, с использованием ключевых слов. Подготовить изображения для публикации (удаление определенной информации), сжатие. Подготовка заголовков, ключевиков. Публикация материалов на ...
Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи.
При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле.
Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать.
Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков.
Если заинтересовала работа, оставляйте свою заявку, и приложите по возможности портфолио.
Заявки фрилансеров
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