Копирайтинг (тематика вентиляция)

Задача для тех, кто разбирается в данной теме! Нужно описать более 30 способов обмана в интернете. 1000 – 2000 збп на один способ. (Это будет как бы одна огромная статья). Писать нужно по принципу: меньше ...
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Требуется написать 15 текстов до 25.02.19 на тему расходные материалы для вентиляции
ТЗ вышлю.
От вас - грамотный и уникальный СЕО текст (>93% по адвего)
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