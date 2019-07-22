Копирайтинг тематики "проектирование и строительство бассейнов"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок186 просмотров

Нужен копирайтинг примерно 30000 знаков контента на сайте. Тексты должны быть с адекватным форматированием, заголовками, списком и т.д. Написаны на удобно читаемом русском языке. И, само собой, уникальными.

Ссылку на сайт предоставлю выбранному исполнителю.

После успешного выполнения заказа возможно долгосрочное сотрудничество.

Пишите стоимость за 1000 знаков.

Не пишите в личку.

Перед тем, как откликаться на заказ, прочитайте его описание.

6 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$75
7 дней
Escrow
Екатерина выполнила проект вовремя и на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству и сам буду сотрудничать в дальнейшем.
Приятное сотрудничество. Четко поставлена задача, оплата без задержек, быстрый фидбек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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