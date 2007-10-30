Корректировка Резюме

$10
КопирайтингЗавершен6 заявок381 просмотр
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Необходимо переделать резюме таким образом, чтобы можно было разместить на главной странице персонального сайта. Т.е. главные требования следующие: сделать резюме более читабельным, без разделения на пункты образование, опыт работы и т.д. , одним сплошным интересным текстом. Поскольку человек, чье резюме предлагается для редактирования нлп-тренер, психолог, деловой человек, резюме должно быть выдержано в соответствующем стиле, но с долей креатива и иронии. Всем желающим предлагаю взять один из прикрепленных файлов и отредактировать его половину, если понравится сделанная работа, обгавариваем детали оплаты и остальная работа.

16 лет назад
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pirim
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро и качественно, нам понравилось!
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