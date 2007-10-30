Корректировка Резюме

Необходимо переделать резюме таким образом, чтобы можно было разместить на главной странице персонального сайта. Т.е. главные требования следующие: сделать резюме более читабельным, без разделения на пункты образование, опыт работы и т.д. , одним сплошным интересным текстом. Поскольку человек, чье резюме предлагается для редактирования нлп-тренер, психолог, деловой человек, резюме должно быть выдержано в соответствующем стиле, но с долей креатива и иронии. Всем желающим предлагаю взять один из прикрепленных файлов и отредактировать его половину, если понравится сделанная работа, обгавариваем детали оплаты и остальная работа.