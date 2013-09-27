Корректура текста маркетингкита страхового брокера

Нужен копирайтер для корректуры текста маркетинг-кита компании - брокера по автострахованию.

Я написал примерный текст (см. приложенный файл) первых 6 страниц маркетинг-кита. Хочу чтобы вы его откорректировали, кое-где дописали. Всего там сейчас 5600 знаков, скорее всего у Вас в итоге получится 7000 знаков.

ВАЖНО!

Вы должны разбираться в теме "Автострахования" ИЛИ Вы знаете/делали маркетинг-кит.

Бриф на 5-7 минут по Skype перед началом работы, чтобы Вы четко понимали, что мне требуется

За качествено сделаное задание плачу 700WMR + мне нужен грамотный копирайтер, если меня все устроит, то буду постоянно заказывать у Вас очень много текстов в рамках других проектов.

Требования:

- По необходимости делать правки в сжатые сроки

- Срок выполнения со всеми правками до 30.09.2013, 08:00 МСК

Если хотите чтобы я ответил на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 3 текста, которые Вы писали. А также напишите степень компетентности в теме "Автострахования".