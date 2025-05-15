Краунд + Статьи на строительную тему

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Открыт5 заявок32 просмотра

Задача такова :

  1. Написание текстов

  2. Выбор площадок и сайтов через коллоборатор и размещение ( аккаунт есть )

  3. Размещение краунд ссылок на строительных тематиках

  4. Прошу предложить цену за 1 действия

Написание текстовРазмещение ссылокРазмещение статей
2 дня назад
Максим
 
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Елена
 
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