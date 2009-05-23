Крупные постоянные проекты

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Закрыт7 заявок559 просмотров

Постоянно заказываю тексты на адалтные (без цензуры) темы. Требования не большие. Крупные объемы. Оплата 0.7-0.8 у.е. за 1000.

Всех заинтересованных просьба в icq - 377-511-810

16 лет назад
ser_il
Маслов 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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