Доброго времени суток! Необходим качественный рерайт текстов в описании объектов недвижимости. Один объект 10 wmr, Объектов более 400 ед.Подробности в личку.
Легальные наркотики
Описание проекта:
Нужна сео статья про легальные наркотики. Статья должны быть информационной. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключевик употребить 5-6 раз. Написать про соли, про аптечные наркотики.
1. Ключевые слова: легальные наркотики
В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
Выбранный исполнитель
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