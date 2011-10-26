Описание проекта:

Нужна сео статья про легальные наркотики. Статья должны быть информационной. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключевик употребить 5-6 раз. Написать про соли, про аптечные наркотики.

1. Ключевые слова: легальные наркотики

В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]