Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.
Легкое описание на немецком
Нужно написать характеристику на немецком языке. Простенько написать. Хорошая, добрая, за время учебы зарекомендовала себя как .......... и т.д. Небольшой объем (максимум 1 стр А4). если найдете в Интернете - можете скачать и прислать. Желательно быстро. Пишите.
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