Ищется копирайтер для создания продающих текстов для компании, производящей браслеты и часы для здоровья. Задачи включают написание статей и постов для платформы Дзен. Проектное взаимодействие с возможностью долгосрочного сотрудничества.
Менеджер по коммуникациям на онлайн-платформе (удалённо)
Работа полностью удаленная, с гибким графиком и ежедневными выплатами
Что нужно делать?
Вести активные диалоги, отвечать быстро и грамотно.
Поддерживать интерес собеседника, не давая ему пропасть из чата.
Фильтровать неадекватные сообщения, не тратя на них время.
Быть онлайн в оговоренные часы.
Что требуется от тебя?
Быстрая скорость набора текста.
Умение адаптироваться к разным стилям общения.
Самодисциплина, ответственность.
Доступ к стабильному интернету
Что предлагаем?
Полностью удаленная работа.
Гибкий график (выбираешь удобное время).
Оплата за активность и результат.
Если у тебя есть опыт в подобной работе или просто талант к общению – отклик в телеграмм @hr_trsv !
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