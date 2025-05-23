Менеджер по коммуникациям на онлайн-платформе (удалённо)

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Открыт2 заявки91 просмотр
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Работа полностью удаленная, с гибким графиком и ежедневными выплатами

Что нужно делать?

  • Вести активные диалоги, отвечать быстро и грамотно.

  • Поддерживать интерес собеседника, не давая ему пропасть из чата.

  • Фильтровать неадекватные сообщения, не тратя на них время.

  • Быть онлайн в оговоренные часы.

Что требуется от тебя?

  • Быстрая скорость набора текста.

  • Умение адаптироваться к разным стилям общения.

  • Самодисциплина, ответственность.

  • Доступ к стабильному интернету


Что предлагаем?

  • Полностью удаленная работа.

  • Гибкий график (выбираешь удобное время).

  • Оплата за активность и результат.

Если у тебя есть опыт в подобной работе или просто талант к общению – отклик в телеграмм @hr_trsv !

день назад
Татьяна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
день назад

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