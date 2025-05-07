Менеджер по рекламе и копирайтер

Ищу менеджера для выполнения двух ключевых задач. Первая задача связана с рекламой: требуется кандидат, который умеет работать с аукционами, тестировать ставки и анализировать эффективность рекламных кампаний. Вторая задача связана с описаниями: нужен копирайтер с пониманием SEO или просто переписать тексты без глубокой аналитики. Уточните детали — это поможет быстрее найти нужного человека.