Много копирайтинга

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Завершен1 заявка74 просмотра

Александр, добрый вечер)

2 года назад заказывал у вас копирайтинг по тематике "картины по номерам" (и для дома, и для ипподрома). Остался очень доволен сотрудничеством, сейчас запускаем новый сайт с нуля, специально ориентированный под сео и нам понадобятся со сразу 70 сео-текстов: где-то 20 нужны для запуска сайта, остальные несрочные, по мере возможностей.

Если у вас есть время, хотел бы снова поработать) 

3 года назад
guest_16606685799345
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$100
3 дня
Був дуже радий знайти знову знайти аккаунт Олександра для написання текстів після 2х річного перериву. Олександр пише тексти, що на 100% відповідають ТЗ, що є надважливим для СЕО
Был рад сотрудничать с вами повторно. Спасибо! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
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Копирайтинг

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