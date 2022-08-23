Александр, добрый вечер)

2 года назад заказывал у вас копирайтинг по тематике "картины по номерам" (и для дома, и для ипподрома). Остался очень доволен сотрудничеством, сейчас запускаем новый сайт с нуля, специально ориентированный под сео и нам понадобятся со сразу 70 сео-текстов: где-то 20 нужны для запуска сайта, остальные несрочные, по мере возможностей.

Если у вас есть время, хотел бы снова поработать)