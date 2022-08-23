Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие вопросы. Статьи должны быть объемом около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Подробные требования будут предоставлены отдельно. Оплата через Юмани, Qiwi, карту или P2P Binance.
Много копирайтинга
Александр, добрый вечер)
2 года назад заказывал у вас копирайтинг по тематике "картины по номерам" (и для дома, и для ипподрома). Остался очень доволен сотрудничеством, сейчас запускаем новый сайт с нуля, специально ориентированный под сео и нам понадобятся со сразу 70 сео-текстов: где-то 20 нужны для запуска сайта, остальные несрочные, по мере возможностей.
Если у вас есть время, хотел бы снова поработать)
Выбранный исполнитель
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