Много текстов для интернет-магазина наручных часов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок240 просмотров

День добрый, господа-фрилансеры.

Задание — написание SEO-текстов для интернет-магазина наручных часов http://www.stratonavt.com/

Критерии

а) тексты должны быть полностью читаемыми, осмысленными (а не набором ключевых слов);

б) нужно на 100% соблюдать предоставленное техническое задание (пример в конце топика);

в) нужно писать быстро, но качественно.

Сейчас техзадание под тексты в процессе разработке, примерно половина готова и доступна по ссылке https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmZurKeEM8xpdFI4dFJHUDREZ1U0STROejZ4N1QzYWc

Формат должен быть ясен. ТЗ нужно соблюдать на 100%.

Всего текстов выйдет на 100-150 тысяч символов. Сроки — чем меньше, тем лучше. Но не в ущерб качеству.

От вас в заявке (НЕ скайп и НЕ личка) прошу указать:

а) цену за тысячу символов (с пробелами);

б) примерные сроки на написание всего объёма текстов (100-150 т.с.);

в) ссылки на примеры подобных работ.

13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$200
11 дней

Заявки фрилансеров

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    В связи с расширением ассортимента нужен исполнитель на наполнение интернет магазина товарами http://www.salecenter.com.ua уникальным контекстом. Предлагайте Вашу цену за 1 позицию. Проверка текста на уникальность обязательна! 1. Важно, чтоб структура ...

    HTML
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте. На постоянную основу ищется грамотный рерайтер, объем ~600k символов в месяц. Тематики: строительная, авто, недвижимость.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    Нужен рерайт текстов на постоянной основе. Исходники мои. Выше 1$ за 1000 сим. не предлагать! Пишите цену за 1 000 символов и сроки. Контакты и примеры работ.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты на сайт

    Тематика : сувениры. Необходимо порядка 5 текстов на страницы для качественной раскрутки. для будущего сайта.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны статьи о спутниковом ТВ

    Для размещения на сайтах нужно написать две статьи: 1. Статья о преимуществах и недостатках спутникового ТВ - найти информацию и грамотно изложить. Будет размещена на сайте клиента. 2. Статья о спутниковом ТВ в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья с учетом SEO

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Нужно написание статьи + размножение + прогон по каталогам статей. Статья должна быть написана качественно со учетом seo. Если можете сделать только прогон, пишите только ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты на сайт человекочитаемые + СЕО

    $60

    https://www.evernote.com/shard/s10/sh/659f71e3-876b-4f37-a6a0-c61df0b5b007/a59939be1ca95308852753b6e8d85ab6 по ссылке ТЗ нужны читаемые и логичные тексты с высокой плотностью ключевиков и уникальностью не менее 90% промежутки даже между разными ключевиками не менее 3-х слов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад