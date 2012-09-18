В связи с расширением ассортимента нужен исполнитель на наполнение интернет магазина товарами http://www.salecenter.com.ua уникальным контекстом. Предлагайте Вашу цену за 1 позицию. Проверка текста на уникальность обязательна! 1. Важно, чтоб структура ...
Много текстов для интернет-магазина наручных часов
День добрый, господа-фрилансеры.
Задание — написание SEO-текстов для интернет-магазина наручных часов http://www.stratonavt.com/
Критерии
а) тексты должны быть полностью читаемыми, осмысленными (а не набором ключевых слов);
б) нужно на 100% соблюдать предоставленное техническое задание (пример в конце топика);
в) нужно писать быстро, но качественно.
Сейчас техзадание под тексты в процессе разработке, примерно половина готова и доступна по ссылке https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmZurKeEM8xpdFI4dFJHUDREZ1U0STROejZ4N1QzYWc
Формат должен быть ясен. ТЗ нужно соблюдать на 100%.
Всего текстов выйдет на 100-150 тысяч символов. Сроки — чем меньше, тем лучше. Но не в ущерб качеству.
От вас в заявке (НЕ скайп и НЕ личка) прошу указать:
а) цену за тысячу символов (с пробелами);
б) примерные сроки на написание всего объёма текстов (100-150 т.с.);
в) ссылки на примеры подобных работ.
Выбранный исполнитель
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