Много текстов для интернет-магазина наручных часов

День добрый, господа-фрилансеры.

Задание — написание SEO-текстов для интернет-магазина наручных часов http://www.stratonavt.com/

Критерии

а) тексты должны быть полностью читаемыми, осмысленными (а не набором ключевых слов);

б) нужно на 100% соблюдать предоставленное техническое задание (пример в конце топика);

в) нужно писать быстро, но качественно.

Сейчас техзадание под тексты в процессе разработке, примерно половина готова и доступна по ссылке https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmZurKeEM8xpdFI4dFJHUDREZ1U0STROejZ4N1QzYWc

Формат должен быть ясен. ТЗ нужно соблюдать на 100%.

Всего текстов выйдет на 100-150 тысяч символов. Сроки — чем меньше, тем лучше. Но не в ущерб качеству.

От вас в заявке (НЕ скайп и НЕ личка) прошу указать:

а) цену за тысячу символов (с пробелами);

б) примерные сроки на написание всего объёма текстов (100-150 т.с.);

в) ссылки на примеры подобных работ.