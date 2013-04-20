На постоянку требуется копирайтер\рерайтер

На постоянку требуется копирайтер и рерайтер. Смысл таков - есть 2 ресурса одинаковой тематики, интернет магазина. Нужно для них писать новости по 3-4 штуки в неделю. Тематика инженерная сантехника. Отопление, водоснабжение, канализация. Так же нужно будет писать описание категорий и товаров - здесь все зависит от ваших возможностей. каждый сайт имеет более 7000 товаров. Жду предложение по стоимости за новости и отдельно за описания.