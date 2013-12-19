Написание 3-х текстов для сайта

Богдан - это все самое лучшее в текстах! За все время сотрудничества, я как заказчик не внесла правки ни разу! Эти тексты просто на 100% подходят для нашего сайта. Богдан, еще раз огромное спасибо за Ваши труды, надеюсь на долгосрочное сотрудничество)