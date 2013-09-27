Написание 3 статей

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка79 просмотров
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Требуется написать 3 уникальные статьи 2000 збп на смс тематику. Ключевые слова смс рассылка, смс реклама, смс услуги.

10 лет назад
ansubachev
Максим 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$24
2 дня
Большое спасибо за работу. 3 статьи уникальны, внятны и со смыслом.
Не первый раз уже работаем с Максимом. Никаких замечаний нет. Буду рад сотрудничать и дальше.
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