Написание аннотаций к лек. препаратам

Для пополнения справочника лекарств на одном из сайтов нужно довольно большое количество аннотаций. Для написания аннотаций ищется исполнитель с медицинским/фармацевтическим образованием. Фактически подойдёт рерайт найденных вами описаний к препаратам, но не так уж просто переписывать узкоспециальные тексты, да ещё и так, чтобы не терялся смысл. Так что рассматриваются оба варианта - написание с нуля и рерайт. Кроме этого, нужно будет написание статей по медицинской тематике.

В этом проекте уже задействовано несколько человек, поэтому я не могу гарантировать постоянных заказов. Но время от времени буду заказывать написание новых текстов.

Если вы оставляете предложение к проекту или пишите письмо, то обязательно указывайте цену за вашу работу и уточняйте есть ли у вас мед/фарм образование.