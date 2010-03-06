Нужна платная консультация от специалистов способных помочь разработать реалистичное ТЗ по привязке движка аукциона к платежным системам. Особых требований к движку нет, это может быть и рукописный, и стандартный из каких-либо известных, но только русскоязычный. ...
Написание аннотаций к лек. препаратам
Для пополнения справочника лекарств на одном из сайтов нужно довольно большое количество аннотаций. Для написания аннотаций ищется исполнитель с медицинским/фармацевтическим образованием. Фактически подойдёт рерайт найденных вами описаний к препаратам, но не так уж просто переписывать узкоспециальные тексты, да ещё и так, чтобы не терялся смысл. Так что рассматриваются оба варианта - написание с нуля и рерайт. Кроме этого, нужно будет написание статей по медицинской тематике.
В этом проекте уже задействовано несколько человек, поэтому я не могу гарантировать постоянных заказов. Но время от времени буду заказывать написание новых текстов.
Если вы оставляете предложение к проекту или пишите письмо, то обязательно указывайте цену за вашу работу и уточняйте есть ли у вас мед/фарм образование.
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