Написание двух статей по 2500 знаков без пробелов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок229 просмотров

Нужны 2 статьи примерно по 2500 знаков без пробелов. Темы: светящаяся краска для бодиарта и для колесных дисков. Часть материала предоставлю, остальное легко найти самостоятельно. В каждой статье по 4-5 якоря. Оплата после проверки на уникальность.

Написание статей
13 лет назад
lazyrone
Илья 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$7
2 дня
Елена написала замечательные статьи, полностью выдержав оговоренные сроки. Статьи для миралинкса, были приняты без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Есть хорошая русская поговорка: "Без сучка и задоринки". Именно так можно охарактеризовать сотрудничество с Ильей! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую и сама буду рада принять участие в будущих проектах.

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад