Написание и выкладка текстов на сайты

Здравствуйте Нахожусь в поисках человека, который возьмется за два направления деятельности: 1) рерайтить мои исходники - 30 рублей (WMR, ЯД) 2) рерайтить исходники, найденные самостоятельно - 35 рублей (WMR, ЯД) Ключевых слов нет и не бывает. Объем в день нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание и выкладка текстов на сайт. Тематика косметика, вязание, туризм и др.
Требование к написанию текстов:
- уникальность 95-100% по advega
- соблюдение заголовков h1-h3
- правильное вхождение ключевых слов
- текст для человека, практически полезный и/или продающий
Требование к выкладке:
- выделять полужирным ключевые слова, подзаголовки H1-3
- заполнять title, meta description
- вставлять картинки в текст, прописывать alt картинок
Для написания и заливки предоставляется четкое ТЗ. CMS Drupal, Magentо.
Цена за копирайт 1000зн без пробелов- 2дол., за копирайт+выкладка- 2,5дол.
Оплата на карту ПриватБанк.
Интересно сотрудничество на постоянной основе. Объем работ от 60 тыс. зн. каждый месяц.
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать две статьи, уникальность 100%. требования во вложении.Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $33
Нужно 3 статьи о сантехнике для дома. От 2000 до 3000 знаков. Для всех статей: - регион читателя Москва - возраст читателя 25-35 лет - образование высшее - доходы средние и выше среднего уникальные, структурированные, ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт10 лет назад
Проектов очень много - оплата происходит по такой схеме: 1) Моя компания через меня даёт ТЗ и чёткий срок выполнения работы 2) Вы выполняете задание 3) Оплачивается работа по вебмани или яндекс.деньги (сначала каждый день, после ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Суть задания написания тематичного около-ссылочного текста в размере до 100-150 знаков. (2 предложения) В день даю по 50-150 ссылок, оплата за написание 50 около-ссылочных предложений 100 рублей ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать текст вопросов и ответов объемом в 3000 знаков для компании которая предоставляет аренду автомобилей в Алматы. Вопросы предоставлю. Ответы на вопросы должны содержать ключевые слова.Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Требуется 1 текст - легенда о рекламном агентстве Краска. Нужен специалист с опытом и примерами!Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно написать к 3-м страницам уникальные тексты с вхождением в текст ключевых слов, текст что уже на страницах лежит необходимо использовать, точней к нему надо дописать еще текстКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Требуется наполнение сайта SEO текстами. ТЗ буду предоставлять поэтапно, по каждому разделу отдельно. В один раздел входит от 3-х до 12 страниц.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад