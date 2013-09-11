Написание и выкладка текстов на сайты

$100
КопирайтингЗавершен15 заявок270 просмотров
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Требуется написание и выкладка текстов на сайт. Тематика косметика, вязание, туризм и др.

Требование к написанию текстов:

- уникальность 95-100% по advega

- соблюдение заголовков h1-h3

- правильное вхождение ключевых слов

- текст для человека, практически полезный и/или продающий

Требование к выкладке:

- выделять полужирным ключевые слова, подзаголовки H1-3

- заполнять title, meta description

- вставлять картинки в текст, прописывать alt картинок

Для написания и заливки предоставляется четкое ТЗ. CMS Drupal, Magentо.

Цена за копирайт 1000зн без пробелов- 2дол., за копирайт+выкладка- 2,5дол.

Оплата на карту ПриватБанк.

Интересно сотрудничество на постоянной основе. Объем работ от 60 тыс. зн. каждый месяц.

10 лет назад
tsyplakov
Сергей 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$200
50 дней
Качественные продающие тексты! Написаны были быстрее, чем указывался срок. Профессиональная работа! Будем дальше сотрудничать. Советую!
Спасибо за приятное сотрудничество, надеюсь на его продолжение.
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