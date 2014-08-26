Нужно написать несколько статей. Обязательные условия: грамотность, уникальность текста, читабельность. Подчеркну: пишите, пожалуйста, грамотно, чтобы потом не приходилось исправлять (сталкивался с этой проблемой неоднократно). Темы статей: 1. Лабораторные исследования питьевой воды и воды ...
Написание качественных текстов для сайта
Доброго времени суток дамы и господа!
Нужно написать тексты для сайта, сайт о программе для торговли акциями, описание ее работы и разделов.
Нам не нужен некачественный контент по типу- что то написано да и ладно. Не нужен текст который мы можем сами написать, надо лучше и качественнее.
Качественно, емко и лаконично.
ТЗ имеется
Есть вопросы — задавайте.
Оплата: по договоренности, в зависимости от объема проделанной работы
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