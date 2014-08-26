Написание качественных текстов для сайта

Доброго времени суток дамы и господа!

Нужно написать тексты для сайта, сайт о программе для торговли акциями, описание ее работы и разделов.

Нам не нужен некачественный контент по типу- что то написано да и ладно. Не нужен текст который мы можем сами написать, надо лучше и качественнее.

Качественно, емко и лаконично.

ТЗ имеется

Есть вопросы — задавайте.

Оплата: по договоренности, в зависимости от объема проделанной работы