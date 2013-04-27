Написание комментариев к статьям

Необходимо писать ежедневно комментарии к статьям юмористического характера. Количество символов для одного комментария от 20 до 300. Комментарии до 150 символов оцениваются по 0.05$, комментарии больше 150 в 0.10$. Количество комментариев, оплата и прочие делали в личке.