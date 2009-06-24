Написание контента сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок576 просмотров

Требуется профессиональный копирайтер, предпочтительно со знаниями SEO и SMO, для написания контента сайта.

Тематика сайта и семантическое ядро обговаривается позже.

16 лет назад
UranDevelop
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Работа выполненна на высоком профессиональном уровне. Спасибо большое. Всем рекоммендую. Воспользуюсь услугами еще обязательно.
Замечательный заказчик, лучше и пожелать нельзя - оплата вовремя, задание адекватное, общение человеческое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, причем весьма долгосрочное. Сделаю все, что от меня зависит.

Заявки фрилансеров

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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