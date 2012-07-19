Написание контента тематика: мода и меха

Требуется на длительное сотрудничество грамотный копирайтер со знанием в сфере моды меховых изделий, освещение меховых выставок, написание советов по уходу за меховыми изделиями итд итп

На текущие время необходимо написать по крайней мере порядка 300 материалов далее на регулярной основе написание дополнительных материалов.

В количестве символов каждой статьи вас ни кто не ограничивает, главное чтобы мысль была доведена до логического завершения / была полностью раскрыта.

Текст не должным быть сухим и сложным в чтении.

Дополнительные требования к копирайтеру:

1. Быть ответсвенным (обозначили срок что будет готово такого то числа, будьте добры успевайте)

2. Находиться на связи (мобильный телефон + скайп или почта)

Средний месячнй бюджет который мы готовы выделить на ближайшие 3 месяца равен $1000 / мес

Оплата: Яндекс.Деньги, Альфа-Клик, Веб-Мани, Наличные в Москве

Интервал оплаты на ваше усмотрение: За каждую стаью отдельно / Порционно допустим пачка в 10 шт итд

От вас ожидаю предложения в виде:

1. Примеры работ (написанный контент) из сферы моды или меховых изделий

2. Цены на ваши услуги

3. Скорость написания (она мало важна, но при этом написание 1й статьи не должно растягиваться на несколько дней)