Написание коротких статей на разные темы

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Открыт38 заявок302 просмотра

Создаю свой небольшой пет-проект с перспективой на рост, уже выкуплен домен, готов сам сайт и скоро будет закончена платформа (CMS).

Проект ReadQuick - короткие статьи (2-3 минуты), на разные темы: от бытовых лайфхаков до криптовалюты и бизнеса.

В связи с этим, требуются авторы статей (пока нужно буквально 2-3 человечка для начального наполнения сайта, дальше - как пойдет). Рассматриваю новичков, т.к. проект начинающий платить выше рынка не смогу.

Писать текста предстоит на удобной собственной платформе.

Оплата за килознаки, любыми способами (на карту, по договору самозанятости, криптой).

SEOНаписание статей
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