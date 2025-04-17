Создаю свой небольшой пет-проект с перспективой на рост, уже выкуплен домен, готов сам сайт и скоро будет закончена платформа (CMS).



Проект ReadQuick - короткие статьи (2-3 минуты), на разные темы: от бытовых лайфхаков до криптовалюты и бизнеса.



В связи с этим, требуются авторы статей (пока нужно буквально 2-3 человечка для начального наполнения сайта, дальше - как пойдет). Рассматриваю новичков, т.к. проект начинающий платить выше рынка не смогу.



Писать текста предстоит на удобной собственной платформе.



Оплата за килознаки, любыми способами (на карту, по договору самозанятости, криптой).