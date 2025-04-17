Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества, который будет заниматься ведением социальных сетей, написанием постов и статей. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании привлекательного контента и уметь адаптировать стиль под различные аудитории.
Написание коротких статей на разные темы
Создаю свой небольшой пет-проект с перспективой на рост, уже выкуплен домен, готов сам сайт и скоро будет закончена платформа (CMS).
Проект ReadQuick - короткие статьи (2-3 минуты), на разные темы: от бытовых лайфхаков до криптовалюты и бизнеса.
В связи с этим, требуются авторы статей (пока нужно буквально 2-3 человечка для начального наполнения сайта, дальше - как пойдет). Рассматриваю новичков, т.к. проект начинающий платить выше рынка не смогу.
Писать текста предстоит на удобной собственной платформе.
Оплата за килознаки, любыми способами (на карту, по договору самозанятости, криптой).
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