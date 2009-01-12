Написание новостей из мира моды

Нужна статья для журнала об аудиоредакторе Soundbooth CS4 v2.0 сравнить его с SoundForge статья 4000 символов или в районе этого подробнее о задаче - в личку хочу узнать конкретную цену нужен хороший специалист с разумной ценой срок - до четверга
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Нужны новостные статьи из мира моды для магазина одежды для девушек.
По 1-2 новости в день. Текст оригинальный, не копипаст.
Стоимость: 30 рублей за новость.
Оплата яндекс деньгами ежедневно после предоставления материала.
Рассмотрю предложения.
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