Требуется креативный копирайтер с опытом работы в бизнесе, недвижимости и IT. Основное внимание уделяется креативному подходу и профессионализму. Ожидается участие в различных проектах и выполнение задач в установленные сроки.
Написание новостей, статей военной тематики
Написание новостей, статей военной тематики для сайта. Только для граждан Украины. Присылайте заявки, укажите опыт и стоимость вашей работы.
Заявки фрилансеров
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