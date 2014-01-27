Написание описаний для интернет-магазина

Для интернет-магазина требуется копирайтинг текстов описаний товаров, подробное задание ниже.

Тематика статей: Электроника и бытовая техника.

Объем одного материала от 1000 до 1500 знаков б.п.

Что бы хотелось видеть в итоге:

Нам требуется не обзор, а именно грамотное описание товара. То есть описание, которое базируется на характеристиках и свойствах товара (но не сводится к их перечислению) и раскрывает какие преимущества даст тот или иной продукт пользователю.

Тексты должны соответствовать следующим требованиям:

1. Описание должно быть кратким и емким.

2. Нужно писать так, будто эксперт рассказывает своему другу.

3. Не нужно дублировать перечень технических характеристик.

4. Описание должно мотивировать на покупку.

5. Нужно указывать, что отличает этот товар от остальных похожих.

Разумеется нам нужны безупречная грамотность и вменяемый стиль — это подразумевается.