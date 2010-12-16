Нужен специалист, которые может выставлять коэффициенты для приема ставок на различные спортивные события. Мне нужно написать "обучалку" в виде призентации или другом виде, которая обучает людей, знающих спорт , выставлять коэффициенты для принятия ставок. ...
Написание описаний к видео-роликами
Интересует написание обзоров к роликам размеров 300-500 знаков. Общий объем работы большой. Выслушаю Ваши цены за 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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