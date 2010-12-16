Написание описаний к видео-роликами

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Закрыт22 заявки275 просмотров

Интересует написание обзоров к роликам размеров 300-500 знаков. Общий объем работы большой. Выслушаю Ваши цены за 1000 знаков.

14 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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