Написание отзывов на различных площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок303 просмотра

Нужно написать 50 отзывов об интернет магазине, на площадках хотлайн, прайс.юа, гугл и т.д.

Отзывы размещаются с ВАШИХ, разных аккаунтов. Оплата - 10 грн/отзыв

Детальное ТЗ в документе https://docs.google.com/document/d/1h-71N4LTx-J_SyVm-FXOV0wUx44o1tc6nL_RTttj_ro/edit

6 лет назад
reklamaaks
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

chertcov
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$190
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

chertcov
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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