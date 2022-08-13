Требуется копирайтер или рерайтер для постоянного сотрудничества. Необходимы навыки написания текстов на различные темы, включая продающие описания. Оплата 50 руб/1000 б/п с обязательной нормой 5000 б/п в день. Рассматриваются заявки от новичков с хорошим знанием русского языка. Быстрая реакция на сообщения и готовность к правкам обязательны.