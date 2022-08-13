Требуется написание текстов для сайта кафе-пицерии. Необходимо подготовить текст на главную страницу объемом 4000 знаков и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и др.) по 2000 знаков каждый. Срок выполнения 5-6 дней. Стоимость умеренная.
Написание отзывов на в Yandex Картах
Нужно написать отзывы на Яндекс Картах (вновь созданные почтовые ящики не приветствуются)
Оплата за опубликованный отзыв!
Страница для отзывов
https://yandex.ru/maps/org/arenda_avto_kom/190463836383/reviews/?ll=34.068778%2C44.939184&utm_content=more-reviews&utm_medium=reviews&utm_source=maps-reviews-widget&z=14
КОМПАНИЯ АРЕНДА АВТО
Скидывайте скриншот с опубликованным отзывом, я скину на карту РФ
Оплата после прохождения модерации ( порядка 3-7 дней)
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