Написание отзывов на в Yandex Картах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт41 заявка1053 просмотра

Нужно написать отзывы на Яндекс Картах (вновь созданные почтовые ящики не приветствуются)

Оплата за опубликованный отзыв!

Страница для отзывов

https://yandex.ru/maps/org/arenda_avto_kom/190463836383/reviews/?ll=34.068778%2C44.939184&utm_content=more-reviews&utm_medium=reviews&utm_source=maps-reviews-widget&z=14

КОМПАНИЯ АРЕНДА АВТО

Скидывайте скриншот с опубликованным отзывом, я скину на карту РФ

Оплата после прохождения модерации ( порядка 3-7 дней)

Рекомендации самого яндекс, чтобы отзывы были опубликованы

https://yandex.ru/support/reviews/rules.html

3 года назад
login-12869741
Иван Иванов 
39 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Захар
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Исмат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Вероніка
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Данила
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Настя
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Бачковська
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужны тексты для разделов сайта и главной страницы

    Требуется написание текстов для сайта кафе-пицерии. Необходимо подготовить текст на главную страницу объемом 4000 знаков и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и др.) по 2000 знаков каждый. Срок выполнения 5-6 дней. Стоимость умеренная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер (реклама на транспорте в Волгограде)

    Ищется копирайтер для создания 7 статей на тему рекламы на транспорте в Волгограде. Объем каждой статьи — 2-3 тысячи знаков. Оплата 150 рублей за 1 тысячу знаков. Необходимы качественные и оригинальные тексты.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание статей о языке программирвания Ruby для IT блога

    Требуется написание серии статей о языке программирования Ruby для IT блога. Статьи должны быть как технического, так и нетехнического содержания, ориентированные на новичков и программистов, желающих изучить Ruby. Копирайтинг будет осуществляться согласно предоставленным ТЗ.

    Написание статейRuby
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер, рерайтер для написания текстов на различную тематику

    Требуется копирайтер или рерайтер для постоянного сотрудничества. Необходимы навыки написания текстов на различные темы, включая продающие описания. Оплата 50 руб/1000 б/п с обязательной нормой 5000 б/п в день. Рассматриваются заявки от новичков с хорошим знанием русского языка. Быстрая реакция на сообщения и готовность к правкам обязательны.

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны копирайтеры на проект - авто тематика

    Требуются копирайтеры для написания текстов на авто тематику. Необходимо создать 200-300 текстов для интернет-магазина авто товаров на протяжении нескольких месяцев. Ожидаются предложения по ценам.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектирование и написание текстов для сайта

    Ищется специалист для написания текстов для сайта. Необходимо подготовить описания услуг, рубрик каталога, частые вопросы-ответы, ключевые тезисы и информационные статьи. Копирайтинг должен основываться на анализе конкурентов. Ожидается качественный и информативный контент.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание и размещение отзывов

    Предлагается услуга написания и размещения отзывов и комментариев. Специализированный копирайтинг, направленный на улучшение имиджа вашей компании и привлечение новых клиентов. Ожидается качественный текст, соответствующий требованиям и стилю бренда.

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    3 года назад