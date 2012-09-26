Написание отзывов о работе магазинов.

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Требуются сотрудники проживающие на территории Москвы и Московской области для написания отзывов о работе магазинов в рунете.

13 лет назад
largo-otz
Дмитий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров