Написание отзывов. Срочно.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки378 просмотров

Здравствуйте. Срочно требуется написать 50 отзывов об интернет магазине на ЯМ.

Оплата - 1 доллар за отзыв.

Жle предложений.

14 лет назад
adamwebb1991
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$50
10 дней
agentnp79
Наталия 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
agentnp79
Наталия 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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