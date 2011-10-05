Написание отзывов. Срочно.

Требуется делать рерайт описаний к фильмам. Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм. Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ...
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Здравствуйте. Срочно требуется написать 50 отзывов об интернет магазине на ЯМ.
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