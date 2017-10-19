Написание отзывов в товары

Доброго дня!

Для сайта http://www.stabilizator-volter.ru/ требуется написание 30 отзывов (для разных товаров). Требования к отзывам:

* развернутые ~500 знаков;

* без воды;

* с указанием конкретных причин приобретения/использования;

* указанием преимуществ товара в конкретном случае (например, что стоит в неотапливаемом помещении и работает без сбоев).

Обращаю внимание, что 95% ассортимента - это стабилизаторы высокой мощности (однофазные и трехфазные, которые не целесообразно использовать для подключения одного телевизора или холодильника), стоимость которых не малая.