Здравствуйте, нужно придумать и проработать текст статистических страниц: РедакцияОбратная связьО проектеДобавить публикациюТребования к публикациямПредложить идеюРеклама На сайтеРеклама На странице FBЗаказать рекламуНужен человек который разбирается и может предложить хороший вариант контента на эти страницы, а не сидеть и ...
Написание отзывов в товары
Доброго дня!
Для сайта http://www.stabilizator-volter.ru/ требуется написание 30 отзывов (для разных товаров). Требования к отзывам:
* развернутые ~500 знаков;
* без воды;
* с указанием конкретных причин приобретения/использования;
* указанием преимуществ товара в конкретном случае (например, что стоит в неотапливаемом помещении и работает без сбоев).
Обращаю внимание, что 95% ассортимента - это стабилизаторы высокой мощности (однофазные и трехфазные, которые не целесообразно использовать для подключения одного телевизора или холодильника), стоимость которых не малая.
Выбранный исполнитель
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